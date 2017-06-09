В Ленобласти некому обезопасить зараженные радиацией доты

Доты на Карельском перешейке времен
советско-финской войны, где радиационный фон превышает допустимый в сотни раз, по-прежнему в открытом доступе. Чем рискуют любопытствующие и делают ли что-нибудь власти с этим наследием?
Несколько десятков смертельно опасных дотов времен советско-финской войны, расположенные рядом с садоводствами в Выборгском районе Ленобласти, по-прежнему не закрыты и доступны для всех желающих.
О том, что Карельский перешеек буквально нашпигован оборонительными сооружениями, уровень радиации в которых превышен в сотни раз, журналисты НТВ рассказывали еще зимой. В феврале лаборатория общественного контроля Ленинградской области начала экстренную проверку. Тогда же несколько дотов были законсервированы.
Но как выяснила корреспондент НТВ Катерина Правдина, почти 80 опасных сооружений до сих пор ждут блокировки.
Скопившаяся в дотах радиационная пыль содержит радий-226. Период его полураспада — более полутора тысяч лет. Если его частницы попадут на кожу, катастрофы не случится. А вот если их вдохнуть или проглотить, последствия могут быть самыми неприятными. Поэтому если для дела в дот лезть всё-таки нужно, следует себя как-то обезопасить.
Исследователи фортификационных сооружений на Карельском перешейке из 230 сохранившихся дотов обследовали больше 100. Половина из них фонит. После зимнего рейда с участием МЧС и областных чиновников доступ закрыли лишь в два. Остальные огневые точки по-прежнему открыты для любопытных детей и предприимчивых взрослых.
При максимально допустимой норме в 0,5 микрозиверт, в одном из дотов шкала слепого наведения дает радиационный фон почти в 300. Источник опасности в этой огневой точке предсказуемый — панорама с экраном, на которые наносилась светомасса на основе солей радия, светящаяся в темноте и позволяющая наводить на цель при обесточивании.
Опасную пыль посетители могут вынести случайно, а могут преднамеренно. И тогда количество потенциально пораженных может увеличиваться бесконтрольно. Дот рядом с озером Банное, скорее всего, разграбили сборщики металлолома, который сдают в переработку. Здесь дозиметр начинает угрожающе пищать еще на подходе к сооружению.
О радиационной угрозе дотов областные службы знают. Может быть, только о масштабе не догадываются. Но особого рвения обезопасить граждан не проявляют. МЧС сообщает, что правительство прорабатывает вопрос о финансировании утилизации отходов.
Профильный комитет пишет: такие задачи в его полномочия не входят. В районе настаивают: это работа субъекта и за информацией отправляют обратно в МЧС. Власти говорят: эти сооружения бесхозные, и деньги на ликвидацию загрязненных элементов из бюджетов не выделить. И, кажется, даже не пытаются найти возможность хотя бы законсервировать доты.
В хозяйстве садоводства «Марс» нашелся моток колючей проволоки, чтобы перекрыть вход в боевой каземат, соседствующий с детской площадкой.
Подробнее — в репортаже НТВ.
О том, что Карельский перешеек буквально нашпигован оборонительными сооружениями, уровень радиации в которых превышен в сотни раз, журналисты НТВ рассказывали еще зимой. В феврале лаборатория общественного контроля Ленинградской области начала экстренную проверку. Тогда же несколько дотов были законсервированы.
Но как выяснила корреспондент НТВ Катерина Правдина, почти 80 опасных сооружений до сих пор ждут блокировки.
Скопившаяся в дотах радиационная пыль содержит радий-226. Период его полураспада — более полутора тысяч лет. Если его частницы попадут на кожу, катастрофы не случится. А вот если их вдохнуть или проглотить, последствия могут быть самыми неприятными. Поэтому если для дела в дот лезть всё-таки нужно, следует себя как-то обезопасить.
Исследователи фортификационных сооружений на Карельском перешейке из 230 сохранившихся дотов обследовали больше 100. Половина из них фонит. После зимнего рейда с участием МЧС и областных чиновников доступ закрыли лишь в два. Остальные огневые точки по-прежнему открыты для любопытных детей и предприимчивых взрослых.
При максимально допустимой норме в 0,5 микрозиверт, в одном из дотов шкала слепого наведения дает радиационный фон почти в 300. Источник опасности в этой огневой точке предсказуемый — панорама с экраном, на которые наносилась светомасса на основе солей радия, светящаяся в темноте и позволяющая наводить на цель при обесточивании.
Опасную пыль посетители могут вынести случайно, а могут преднамеренно. И тогда количество потенциально пораженных может увеличиваться бесконтрольно. Дот рядом с озером Банное, скорее всего, разграбили сборщики металлолома, который сдают в переработку. Здесь дозиметр начинает угрожающе пищать еще на подходе к сооружению.
О радиационной угрозе дотов областные службы знают. Может быть, только о масштабе не догадываются. Но особого рвения обезопасить граждан не проявляют. МЧС сообщает, что правительство прорабатывает вопрос о финансировании утилизации отходов.
Профильный комитет пишет: такие задачи в его полномочия не входят. В районе настаивают: это работа субъекта и за информацией отправляют обратно в МЧС. Власти говорят: эти сооружения бесхозные, и деньги на ликвидацию загрязненных элементов из бюджетов не выделить. И, кажется, даже не пытаются найти возможность хотя бы законсервировать доты.
В хозяйстве садоводства «Марс» нашелся моток колючей проволоки, чтобы перекрыть вход в боевой каземат, соседствующий с детской площадкой.
Подробнее — в репортаже НТВ.
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