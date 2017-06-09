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  • 09.06, 18:08
    Российским легкоатлетам запретили демонстрировать цвета флага РФ. легкая атлетика, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Российским легкоатлетам запретили демонстрировать цвета флага РФ

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    Российским легкоатлетам запретили демонстрировать цвета флага РФ

    Российским легкоатлетам запретили демонстрировать цвета флага РФ

      Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) запретила нашим спортсменам, которые выступают на соревнованиях под нейтральным флагом, использовать в своей одежде даже малейший намек на российский триколор.

      В сообщении, которое распространила организация, попытки одеться в цвета национального флага названы «неуместными». Как рассказала действующая чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, на предстоящем чемпионате мира за этим будут строго следить. По словам спортсменки, теперь она даже не может накрасить ногти в цвета российского флага, чтобы не провоцировать скандал.

      К участию в международных соревнованиях допущены пока 14 наших легкоатлетов. Выступать россияне могут только под нейтральным флагом, поскольку членство России в Международной ассоциации легкой атлетики было приостановлено из-за допингового скандала.

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