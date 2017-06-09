В Орловской области открыли Духовный православный центр

Сегодня в Орловской области торжественно открыли Духовный православный центр. На его территории возвели новый храм Сретения Господня.

Церемонию освящения провел отец Илий — духовник патриарха Кирилла. В богослужении участвовали представители высшего духовенства и почетные гости, в том числе — глава «Газпрома» Алексей Миллер. Компания принимала активное участие в строительстве центра.



Алексей Миллер, глава «Газпрома»: «От имени компании „Газпром“ и от себя лично мне очень приятно преподнести в дар книгу „Симфония. Ветхий и Новый завет“. Книга, которая была написана более 100 лет тому назад. Издана в Санкт-Петербурге в 1911 году известным духовным издателем Игнатом Лукьяновичем Тузовым».



Алексей Миллер выразил надежду, что эта книга положит начало созданию собственной библиотеки Духовного центра. Он стал самым крупным религиозным объектом региона. На территории в пять гектаров разместили несколько храмов, гимназию, пансионат для детей-сирот и школу народных ремесел.