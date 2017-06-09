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  • 09.06, 18:08
    Шанхайская организация сотрудничества приняла в свои ряды Индию и Пакистан. Астана, Казахстан, Путин, ШОС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Шанхайская организация сотрудничества приняла в свои ряды Индию и Пакистан

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    Шанхайская организация сотрудничества приняла в свои ряды Индию и Пакистан

    Шанхайская организация сотрудничества приняла в свои ряды Индию и Пакистан

      Индия и Пакистан стали полноправными участниками Шанхайской организации сотрудничества. Такое решение утвердили лидеры стран ШОС на саммите в Астане. Лидеры России, Казахстана, Китая, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, которые являются членами ШОС, подписали документ о предоставлении Индии и Пакистану соответствующего статуса. Теперь эти две страны стали полноправными участниками Шанхайской организации сотрудничества.

      Участники съезда обсудили острые международные вопросы, а также подписали Конвенцию о противодействии экстремизму и ряд других важных документов.

      Шанхайская организация сотрудничества создана в 2001 году на базе «шанхайской пятерки», сформировавшейся после подписания Астаной, Бишкеком, Пекином, Москвой и Душанбе соглашения об укреплении мер доверия в военной области в районе границы от 1996 года, а также соглашения о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы от 1997 года. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.

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