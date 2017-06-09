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  • 09.06, 16:38

    Госдума продлила полномочия Набиуллиной на посту главы ЦБ

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    Госдума продлила полномочия Набиуллиной на посту главы ЦБ

    Госдума продлила полномочия Набиуллиной на посту главы ЦБ

    Полномочия главы Банка России Эльвиры Набиуллиной продлены еще на пять лет.

    За это решение проголосовали сегодня депутаты Госдумы. Новый срок полномочий Набиуллиной начнется 24 июня, передает ТАСС.

    Ранее кандидатуру Набиуллиной на новый срок представил Владимир Путин.

    Эльвира Набиуллина руководит Центробанком с июня 2013 года. Отметим, что по итогам прошлого года она была признана лучшим председателем центробанка в Европе. Также Набиуллина занимала посты министра экономического развития и помощника президента РФ по экономическим вопросам.

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