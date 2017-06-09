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  • 09.06, 15:07
    «Бог Кузя» выступил в суде и сменил имидж. аресты, мошенничество, секты, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Бог Кузя» выступил в суде и сменил имидж

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    «Бог Кузя» выступил в суде и сменил имидж

    «Бог Кузя» выступил в суде и сменил имидж

      Адвокаты основателя религиозного движения Андрея Попова, именующего себя «богом Кузей», снова попытались добиться перевода их подзащитного под домашний арест.

      В Мосгорсуде идет заседание, на котором решится, будет ли смягчена мера пресечения.

      Напомним, Попова обвиняют в мошенничестве и создании деструктивного культа. Во время обысков у него и подельников изъяли не только литературу специфического содержания и экзотических животных, но и более сорока миллионов рублей.

      Подробности — в сюжете.

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