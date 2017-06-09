«Бог Кузя» выступил в суде и сменил имидж

Адвокаты основателя религиозного движения Андрея Попова, именующего себя «богом Кузей», снова попытались добиться перевода их подзащитного под домашний арест.
В Мосгорсуде идет заседание, на котором решится, будет ли смягчена мера пресечения.
Напомним, Попова обвиняют в мошенничестве и создании деструктивного культа. Во время обысков у него и подельников изъяли не только литературу специфического содержания и экзотических животных, но и более сорока миллионов рублей.
Подробности — в сюжете.
Напомним, Попова обвиняют в мошенничестве и создании деструктивного культа. Во время обысков у него и подельников изъяли не только литературу специфического содержания и экзотических животных, но и более сорока миллионов рублей.
Подробности — в сюжете.
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