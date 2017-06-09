МЧС рекомендовало москвичам не появляться у Киевского вокзала из-за задымления

Складские помещения загорелись в районе Киевского вокзала в Москве.
Пожар начался в отдельно стоящем кирпичном здании. Площадь возгорания превышает 100 кв. метров.
Сейчас на месте работают пожарные и спасатели. Они проверяют, есть ли в загоревшемся здании люди. Из расположенного рядом офиса Росгосстраха эвакуируют сотрудников, передает ТАСС.
В московском управлении МЧС рекомендовали жителям и гостям столицы по возможности избегать визитов в район Киевского вокзала из-за сильного задымления. А водителей просят объезжать район пожара, чтобы не мешать пожарной технике. На место ЧП прибыла лаборатория для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.
Сейчас на месте работают пожарные и спасатели. Они проверяют, есть ли в загоревшемся здании люди. Из расположенного рядом офиса Росгосстраха эвакуируют сотрудников, передает ТАСС.
В московском управлении МЧС рекомендовали жителям и гостям столицы по возможности избегать визитов в район Киевского вокзала из-за сильного задымления. А водителей просят объезжать район пожара, чтобы не мешать пожарной технике. На место ЧП прибыла лаборатория для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.
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