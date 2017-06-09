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  • 09.06, 13:36

    МЧС рекомендовало москвичам не появляться у Киевского вокзала из-за задымления

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    • Фото: @fongerts2 /twitter.com
    МЧС рекомендовало москвичам не появляться у Киевского вокзала <nobr>из-за</nobr> задымления

    МЧС рекомендовало москвичам не появляться у Киевского вокзала из-за задымления

    МЧС рекомендовало москвичам не появляться у Киевского вокзала <nobr>из-за</nobr> задымления
  • Фото: @fongerts2 /twitter.com

    • Складские помещения загорелись в районе Киевского вокзала в Москве.

    Пожар начался в отдельно стоящем кирпичном здании. Площадь возгорания превышает 100 кв. метров.

    Сейчас на месте работают пожарные и спасатели. Они проверяют, есть ли в загоревшемся здании люди. Из расположенного рядом офиса Росгосстраха эвакуируют сотрудников, передает ТАСС.

    В московском управлении МЧС рекомендовали жителям и гостям столицы по возможности избегать визитов в район Киевского вокзала из-за сильного задымления. А водителей просят объезжать район пожара, чтобы не мешать пожарной технике. На место ЧП прибыла лаборатория для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

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