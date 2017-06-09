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  • 09.06, 13:36

    Изнасилованная Романом Полански американка требует закрыть дело

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    Изнасилованная Романом Полански американка требует закрыть дело

    Изнасилованная Романом Полански американка требует закрыть дело

    Американка Саманта Геймер, в изнасиловании которой обвиняется режиссер Роман Полански, намерена просить суд закрыть дело.

    Как рассказала адвокат Полански Харланд Браун, женщина и раньше выступала за прекращение уголовного дела, но лишь 9 июня впервые лично предстанет перед судом, сообщает агентство Bloomberg.

    Харленд Браун, адвокат: «Она придет в суд вместе со своим мужем, потому что она устала от этого дела, которое длится 40 лет. Она хочет, чтобы это закончилось».

    Напомним, кинорежиссер Роман Полански обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девушки в 1977 году. Саманте Геймер тогда было всего 13 лет. Сам Полански признал свою вину и выплатил потерпевшей компенсацию, однако бежал в Европу.

    Американские власти преследовали Полански почти 40 лет. В последнее время Полански находился в Польше. В январе 2015 года США направили польским властям запрос о его экстрадиции. Однако окружной суд в Кракове ответил на это отказом.

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