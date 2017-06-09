На складе с горючим в Ярославле вспыхнул сильный пожар: видео

Гигантский пожар полыхает на складе с
горюче-смазочными материалами в Ярославле.
По предварительной информации, на территории склада горят 200-литровые бочки с топливом. Огонь бушует на площади 4 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий (повышенный) номер сложности, сообщает «Интерфакс».
Пресс-служба ГУ МЧС по Ярославской области: «Огнем охвачено четыре тысячи квадратных метров. Эвакуация тяжелой техники с производственной площадки невозможна, так как пожар отрезал пути. Есть угроза перехода огня на грузовую технику с топливом».
В МЧС говорят, что угрозы для людей нет. Рядом со складом нет жилых домов, близ промзоны расположены лес, кладбище и автодорога.
Пресс-служба ГУ МЧС по Ярославской области: «Огнем охвачено четыре тысячи квадратных метров. Эвакуация тяжелой техники с производственной площадки невозможна, так как пожар отрезал пути. Есть угроза перехода огня на грузовую технику с топливом».
В МЧС говорят, что угрозы для людей нет. Рядом со складом нет жилых домов, близ промзоны расположены лес, кладбище и автодорога.
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