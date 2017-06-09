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  • 09.06, 13:36
    На складе с горючим в Ярославле вспыхнул сильный пожар: видео. МЧС, Ярославль, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На складе с горючим в Ярославле вспыхнул сильный пожар: видео

    2 комментария
    На складе с горючим в Ярославле вспыхнул сильный пожар: видео

    На складе с горючим в Ярославле вспыхнул сильный пожар: видео

    На складе с горючим в Ярославле вспыхнул сильный пожар: видео

      Гигантский пожар полыхает на складе с горюче-смазочными материалами в Ярославле.

      По предварительной информации, на территории склада горят 200-литровые бочки с топливом. Огонь бушует на площади 4 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий (повышенный) номер сложности, сообщает «Интерфакс».

      Пресс-служба ГУ МЧС по Ярославской области: «Огнем охвачено четыре тысячи квадратных метров. Эвакуация тяжелой техники с производственной площадки невозможна, так как пожар отрезал пути. Есть угроза перехода огня на грузовую технику с топливом».

      На тушение пожара направлены три вертолета.

      В МЧС говорят, что угрозы для людей нет. Рядом со складом нет жилых домов, близ промзоны расположены лес, кладбище и автодорога.

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