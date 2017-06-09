В Ньюкасле неизвестный с ножом захватил в заложники офисных служащих

Полиция города Ньюкасл на северо-востоке Англии стянута к зданию центра по трудоустройству Job Centre Plus. Ее сотрудников удерживает в заложниках вооруженный мужчина.

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заложники

нападения

Люди с ближайшей к месту происшествия станции метро Byker эвакуированы, сама станция закрыта, перекрыты окрестные дороги. Число оказавшихся в заложниках служащих не называется. Сообщается, что в здание вошел мужчина, вооруженный ножом.



Несколько работников Job Centre Plusсмогли покинуть офисные помещения. Сейчас правоохранители ведут с захватчиком переговоры. По данным полиции, нападавший знаком сотрудникам центра, поэтому случившееся можно расценивать как частный инцидент. О пострадавших не сообщается.