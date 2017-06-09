ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.06, 13:36

    В Ньюкасле неизвестный с ножом захватил в заложники офисных служащих

    комментировать

    В Ньюкасле неизвестный с ножом захватил в заложники офисных служащих

    В Ньюкасле неизвестный с ножом захватил в заложники офисных служащих

    Полиция города Ньюкасл на северо-востоке Англии стянута к зданию центра по трудоустройству Job Centre Plus. Ее сотрудников удерживает в заложниках вооруженный мужчина.

    Люди с ближайшей к месту происшествия станции метро Byker эвакуированы, сама станция закрыта, перекрыты окрестные дороги. Число оказавшихся в заложниках служащих не называется. Сообщается, что в здание вошел мужчина, вооруженный ножом.

    Несколько работников Job Centre Plusсмогли покинуть офисные помещения. Сейчас правоохранители ведут с захватчиком переговоры. По данным полиции, нападавший знаком сотрудникам центра, поэтому случившееся можно расценивать как частный инцидент. О пострадавших не сообщается.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru