Ставропольский живодер казнил ворон на памятнике героям ВОВ: видео

В Ставропольском крае ищут вандала, осквернившего памятник героям Великой Отечественной войны в селе Бурлацкого Благодарненского района.
Неизвестный злоумышленник насадил ворон на колья металлической ограды, ограждающей мемориал.
При этом очевидцы говорят, что видели рядом с памятником странного мужчину, который ловил птиц и устраивал им такую жуткую казнь, сообщают местные СМИ.
При этом очевидцы говорят, что видели рядом с памятником странного мужчину, который ловил птиц и устраивал им такую жуткую казнь, сообщают местные СМИ.
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