Ставропольский живодер казнил ворон на памятнике героям ВОВ: видео

В Ставропольском крае ищут вандала, осквернившего памятник героям Великой Отечественной войны в селе Бурлацкого Благодарненского района.

Неизвестный злоумышленник насадил ворон на колья металлической ограды, ограждающей мемориал.



При этом очевидцы говорят, что видели рядом с памятником странного мужчину, который ловил птиц и устраивал им такую жуткую казнь, сообщают местные СМИ.

