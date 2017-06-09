Суд присяжных
ТВ-Эфир
Суд присяжных
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.06, 12:04
    Ставропольский живодер казнил ворон на памятнике героям ВОВ: видео. вандализм, животные, памятники, Ставропольский край. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Ставропольский живодер казнил ворон на памятнике героям ВОВ: видео

    1 комментарий

    Ставропольский живодер казнил ворон на памятнике героям ВОВ: видео

    Ставропольский живодер казнил ворон на памятнике героям ВОВ: видео

      В Ставропольском крае ищут вандала, осквернившего памятник героям Великой Отечественной войны в селе Бурлацкого Благодарненского района.

      Неизвестный злоумышленник насадил ворон на колья металлической ограды, ограждающей мемориал.

      При этом очевидцы говорят, что видели рядом с памятником странного мужчину, который ловил птиц и устраивал им такую жуткую казнь, сообщают местные СМИ.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru