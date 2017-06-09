Мужчина пытался переплыть Керченский пролив на пластиковых бутылках

Крымские пограничники задержали мужчину, который пытался переплыть Керченский пролив, обвязавшись пластиковыми бутылками. Пловец рассказал, что хотел добраться до берегов Кубани.
Инцидент произошел 5 июля. На странного пловца наткнулся лоцманский катер «Алмаз» примерно в миле от берега. Члены команды подняли обвязанного пластиковыми бутылками мужчину на борт и доставили на берег.
Как рассказали в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ России, пловец назвался «Иваном», а свой поступок объяснил желанием «познать способности и, переплыв Керченский пролив, попасть на материк». Документов, удостоверяющих личность, у него не оказалось. Однако позже выяснилось, что мужчина страдает потерей памяти — никакой информации о себе он сообщить не смог.
Сейчас пловец находится в больнице Керчи, передает РИА Новости.
Как рассказали в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ России, пловец назвался «Иваном», а свой поступок объяснил желанием «познать способности и, переплыв Керченский пролив, попасть на материк». Документов, удостоверяющих личность, у него не оказалось. Однако позже выяснилось, что мужчина страдает потерей памяти — никакой информации о себе он сообщить не смог.
Сейчас пловец находится в больнице Керчи, передает РИА Новости.
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