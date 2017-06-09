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  • 09.06, 12:04

    Мужчина пытался переплыть Керченский пролив на пластиковых бутылках

    1 комментарий

    Мужчина пытался переплыть Керченский пролив на пластиковых бутылках

    Мужчина пытался переплыть Керченский пролив на пластиковых бутылках

    Крымские пограничники задержали мужчину, который пытался переплыть Керченский пролив, обвязавшись пластиковыми бутылками. Пловец рассказал, что хотел добраться до берегов Кубани.

    Инцидент произошел 5 июля. На странного пловца наткнулся лоцманский катер «Алмаз» примерно в миле от берега. Члены команды подняли обвязанного пластиковыми бутылками мужчину на борт и доставили на берег.

    Как рассказали в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ России, пловец назвался «Иваном», а свой поступок объяснил желанием «познать способности и, переплыв Керченский пролив, попасть на материк». Документов, удостоверяющих личность, у него не оказалось. Однако позже выяснилось, что мужчина страдает потерей памяти — никакой информации о себе он сообщить не смог.

    Сейчас пловец находится в больнице Керчи, передает РИА Новости.


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