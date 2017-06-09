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  • 09.06, 09:02

    Глава украинского МИДа сообщил о готовности ввести визовый режим с Россией

    5 комментариев

    Глава украинского МИДа сообщил о готовности ввести визовый режим с Россией

    Глава украинского МИДа сообщил о готовности ввести визовый режим с Россией

    Украинское внешнеполитическое ведомство готово выполнить все процедуры, необходимые для введения визового режима с Российской Федерацией.

    О том, какие действия планируется предпринять, украинским СМИ рассказал министр иностранных дел страны Павел Климкин.

    Павел Климкин, министр иностранных дел Украины: «Что касается процедур, МИД все как нужно сделает. Готовимся, у нас есть соответствующий опыт, поэтому за МИД в этом плане не беспокойтесь. Я считаю, что даже введения визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из РФ, нам мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает».

    По словам Климкина, он не против введения визового режима с РФ, но нужен четкий подход и видение того, что будет дальше. Вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с Россией прошлой осенью предложил спикер Верховной рады. Алексей Гончаренко, замглавы Блока Петра Порошенко, заявил, что фракция не станет голосовать за постановление о рекомендации кабмину отменить безвизовый режим с РФ. По его словам, украинский МИД считает, что отмена безвизового режима с РФ — это ошибка. Кроме того, на территории России находится большое количество украинцев, которые там работают, а введение визового режима сделает это невозможным.

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