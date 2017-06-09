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  • 09.06, 07:33
    ЕГЭ по русскому языку сдают более 600 тысяч школьников. ЕГЭ, дети и подростки, образование, русский язык, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    ЕГЭ по русскому языку сдают более 600 тысяч школьников

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    ЕГЭ по русскому языку сдают более 600 тысяч школьников

    ЕГЭ по русскому языку сдают более 600 тысяч школьников

      Более 600 тысяч российских школьников сегодня сдают единый государственный экзамен по русскому языку. Он, как и математика, обязательный.

      Сдать экзамен необходимо и для получения аттестата, и для поступления в высшее учебное заведение. Работа состоит из двух частей и 25 заданий.

      Чтобы пройти тест, необходимо набрать минимум 24 балла. Поступающим в институты — не менее 36. Результаты ЕГЭ по русскому языку станут известны 27 июня.

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