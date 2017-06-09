ЕГЭ по русскому языку сдают более 600 тысяч школьников

Более 600 тысяч российских школьников сегодня сдают единый государственный экзамен по русскому языку. Он, как и математика, обязательный.

Сдать экзамен необходимо и для получения аттестата, и для поступления в высшее учебное заведение. Работа состоит из двух частей и 25 заданий.



Чтобы пройти тест, необходимо набрать минимум 24 балла. Поступающим в институты — не менее 36. Результаты ЕГЭ по русскому языку станут известны 27 июня.