Коалиция во главе с США нанесла удар по мирным жителям Ракки

По меньшей мере 14 мирных жителей погибли и еще несколько человек получили ранения в результате нового удара самолетов коалиции во главе с США по сирийскому городу Ракка
Как сообщило агентство САНА, целью ударов самолетов американской коалиции было жилое здание в районе Мафрак аль-Джазра.
Это второй за месяц «промах» военных. 3 июня самолеты коалиции также атаковали здание в Ракке, где находились мирные жители. Большинство погибших, а их насчитали более 47 человек, — женщины и дети.
Ранее возглавляемая США коалиция вновь обстреляла проправительственные силы в Сирии. Американцы ссылаются на то, что к их военной базе подлетел беспилотник, который начал обстрел территории части. Он был сбит, по транспортным средствам проправительственных сил САР был нанесен удар.
Международная антитеррористическая коалиция во главе с США совершила с августа 2014 года 21 тысячу 35 бомбардировок в Ираке и Сирии, говорится в официальном докладе коалиции. США вместе с союзниками с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и оказывают помощь в этой борьбе вооруженным формированиям сирийской оппозиции. Коалиция под руководством США действует в Сирии без согласия законного правительства страны.
Это второй за месяц «промах» военных. 3 июня самолеты коалиции также атаковали здание в Ракке, где находились мирные жители. Большинство погибших, а их насчитали более 47 человек, — женщины и дети.
Ранее возглавляемая США коалиция вновь обстреляла проправительственные силы в Сирии. Американцы ссылаются на то, что к их военной базе подлетел беспилотник, который начал обстрел территории части. Он был сбит, по транспортным средствам проправительственных сил САР был нанесен удар.
Международная антитеррористическая коалиция во главе с США совершила с августа 2014 года 21 тысячу 35 бомбардировок в Ираке и Сирии, говорится в официальном докладе коалиции. США вместе с союзниками с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и оказывают помощь в этой борьбе вооруженным формированиям сирийской оппозиции. Коалиция под руководством США действует в Сирии без согласия законного правительства страны.
Комментарии