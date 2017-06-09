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  • 09.06, 04:31

    Коалиция во главе с США нанесла удар по мирным жителям Ракки

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    Коалиция во главе с США нанесла удар по мирным жителям Ракки

    Коалиция во главе с США нанесла удар по мирным жителям Ракки

    По меньшей мере 14 мирных жителей погибли и еще несколько человек получили ранения в результате нового удара самолетов коалиции во главе с США по сирийскому городу Ракка

    Как сообщило агентство САНА, целью ударов самолетов американской коалиции было жилое здание в районе Мафрак аль-Джазра.

    Это второй за месяц «промах» военных. 3 июня самолеты коалиции также атаковали здание в Ракке, где находились мирные жители. Большинство погибших, а их насчитали более 47 человек, — женщины и дети.

    Ранее возглавляемая США коалиция вновь обстреляла проправительственные силы в Сирии. Американцы ссылаются на то, что к их военной базе подлетел беспилотник, который начал обстрел территории части. Он был сбит, по транспортным средствам проправительственных сил САР был нанесен удар.

    Международная антитеррористическая коалиция во главе с США совершила с августа 2014 года 21 тысячу 35 бомбардировок в Ираке и Сирии, говорится в официальном докладе коалиции. США вместе с союзниками с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и оказывают помощь в этой борьбе вооруженным формированиям сирийской оппозиции. Коалиция под руководством США действует в Сирии без согласия законного правительства страны.


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