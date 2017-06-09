В США перевернулся автобус с паломниками

В результате ДТП, которое произошло в американском штате Джорджия, недалеко от американского города Атланта, погиб один человек, еще 40 пострадали.
Телеканал Fox News опубликовал кадры с места ЧП в Атланте, на которых видно, что автобус лежит на крыше, он получил сильные повреждения.
Известно, что в автобусе ехали прихожане церкви. К этому моменту известно об одном погибшем, еще около 40 получили травмы разной степени тяжести. Среди раненых есть дети.
В искореженном автобусе остаются люди, их пытаются разблокировать спасатели, сообщает ТАСС.
Известно, что в автобусе ехали прихожане церкви. К этому моменту известно об одном погибшем, еще около 40 получили травмы разной степени тяжести. Среди раненых есть дети.
В искореженном автобусе остаются люди, их пытаются разблокировать спасатели, сообщает ТАСС.
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