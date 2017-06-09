В Великобритании на парламентских выборах лидируют консерваторы

Основная интрига выборов — сумеет ли правящая Консервативная партия укрепить положение в парламенте или, как минимум, сохранить абсолютное большинство 326 мест, которое позволяет ей единолично формировать кабинет министров.
Правящая в Великобритании Консервативная партия лидирует на досрочных парламентских выборах, прошедших в Соединенном Королевстве 8 июня. Как свидетельствуют неофициальные данные единого экзитпола, подготовленного тремя ведущими телеканалами страны, консерваторы во главе с премьер-министром Терезой Мэй получили 314 мест в новом парламенте. Лейбористы получают 266 мест.
Результаты экзитпола неутешительны для консерваторов: для абсолютного большинства ей не хватает 12 мест. В последнем составе парламента у правящей партии было 330 мест, так что если прогноз экзитпола оправдается, этот результат будет катастрофой для премьера Терезы Мэй, инициировавшей выборы.
Голосование на выборах в парламент Великобритании завершилось в 22:00 по местному времени. Сейчас ведется подсчет голосов. Окончательные итоги должны быть оглашены утром.
РИА Новости.
Напомним, что в конце апреля британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов. Она пояснила, что Великобритания нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве, и поэтому необходимо провести досрочные выборы. Кроме того, по ее словам, это позволит объединить британское общество перед проведением переговоров по выходу страны из ЕС.
Результаты экзитпола неутешительны для консерваторов: для абсолютного большинства ей не хватает 12 мест. В последнем составе парламента у правящей партии было 330 мест, так что если прогноз экзитпола оправдается, этот результат будет катастрофой для премьера Терезы Мэй, инициировавшей выборы.
Голосование на выборах в парламент Великобритании завершилось в 22:00 по местному времени. Сейчас ведется подсчет голосов. Окончательные итоги должны быть оглашены утром.
РИА Новости.
Напомним, что в конце апреля британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов. Она пояснила, что Великобритания нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве, и поэтому необходимо провести досрочные выборы. Кроме того, по ее словам, это позволит объединить британское общество перед проведением переговоров по выходу страны из ЕС.
Комментарии