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  • 09.06, 01:29
    Электричка сошла с рельсов под Петербургом. Ленинградская область, Санкт-Петербург, железные дороги. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Электричка сошла с рельсов под Петербургом

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    Электричка сошла с рельсов под Петербургом

    Электричка сошла с рельсов под Петербургом

    Электричка сошла с рельсов под Петербургом
    • Фото: spb_crash /vk.com

      • Электропоезд, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Кирилловское, сошел с рельсов под Петербургом, сведения о пострадавших пока не поступали.

      ЧП произошло в Курортном районе Санкт-Петербурга в 22:40, сообщили ТАСС в МЧС.

      Из сообщения МЧС: « По предварительной информации, на перегоне Белоостров электропоезд, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Кирилловское, сошел с рельсов. Опрокидывания вагонов не произошло. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали».

      В МЧС сообщили, что пассажиров уже развозят. На месте ЧП работают 135 спасателей.

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