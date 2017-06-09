Электричка сошла с рельсов под Петербургом

Электропоезд, следовавший по маршруту
Санкт-Петербург — Кирилловское, сошел с рельсов под Петербургом, сведения о пострадавших пока не поступали.
ЧП произошло в Курортном районе Санкт-Петербурга в 22:40, сообщили ТАСС в МЧС.
Из сообщения МЧС: « По предварительной информации, на перегоне Белоостров электропоезд, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Кирилловское, сошел с рельсов. Опрокидывания вагонов не произошло. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали».
В МЧС сообщили, что пассажиров уже развозят. На месте ЧП работают 135 спасателей.
Из сообщения МЧС: « По предварительной информации, на перегоне Белоостров электропоезд, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Кирилловское, сошел с рельсов. Опрокидывания вагонов не произошло. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали».
В МЧС сообщили, что пассажиров уже развозят. На месте ЧП работают 135 спасателей.
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