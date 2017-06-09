Новые русские политики: в регионах на выборах побеждают кочегары и слесари

И кочегары, и плотники — вот настоящие народные руководители. Каким образом простым самовыдвиженцам удается отбирать голоса у матерых чиновников? Как политтехнологи объясняют это новое явление?

В российской выборной системе — речь идет о выборах местного значения — наметилась интересная тенденция: главами небольших городов, сельских поселений россияне все чаще и чаще выбирают не представителей крупнейших партий, а людей вообще от политики далеких — учителей, слесарей, кочегаров. Очевидно, что доверяя свое будущее определенным персонажам, наши сограждане делают ставку не на их политический опыт, а на что-то совсем другое.



Как этот новый избирательный тренд объясняют политтехнологи? Каким образом самовыдвиженцам удается отбирать голоса у матерых чиновников? Из-за чего теряют авторитет, казалось бы, опытные партийные функционеры? «Партия, дай порулить!» — специальный репортаж корреспондента НТВ Екатерины Гусельниковой.



В доме культуры села Спасское Кировской области собрание местного творческого актива. На повестке важный вопрос: скоро Спасскому исполняется 502 года, но для селян, похоже, это не столько праздник, сколько повод вспомнить о наболевшем.



Местный житель: «Останутся скоро в селе лишь старики».



Центральная площадь в Спасском — средоточие всей культурной и административной жизни. Библиотека, музей, администрация, почта. Здесь же остановка, куда автобусы приходят лишь два раза в неделю по понедельникам и пятницам из районного центра. Это притом что почти все жители села вынуждены туда ездить на работу. Казалось бы, типичное российское село. Но с недавних пор даже московские политтехнологи изучают местный опыт для своих аналитических докладов. И все из-за одного человека.



Денис Асаев, глава Спасского сельского поселения Котельничского района Кировской области: «Пошел баллотироваться. Знаете, как бы сказать, а почему бы и не попробовать. Выберут — буду работать».



Денис Асаев — слесарь-сантехник, к тому же сам не местный. Но на выборах главы Спасского он с десятикратным перевесом голосов обошел опытного управленца единоросса Сергея Крахмалева.



Денис Асаев: «Я хочу, чтобы село жило, я не хочу, чтобы оно погибало».



Денис уверен, что победить ему помогла простая и честная предвыборная программа и рабочее прошлое. Впрочем, теперь признается, что придется многому учиться.



Денис Асаев: «Самообучение идет по мере поступления каких-то вопросов, проблем. Вот мне пришло что-то по документации, я увидел это впервые! Что с ним делать?»



Вот и Михаил Слесаренко из забайкальского Нерчинска только осваивает свой просторный кабинет в здании городской администрации. Сегодня у него первое в жизни интервью. Слесаренко действительно говорить не привык — в недавнем прошлом он учитель труда. И когда пошел самовыдвиженцем на выборы, ни один политический соперник не воспринимал его всерьез. Но трудовик с запасом обыграл даже главного фаворита, много лет проработавшего в администрации на первых должностях.



Михаил Слесаренко, глава Нерчинска Забайкальского края: «Наверное, была более простая моя программа. И жители посчитали, что я достоин».



Политтехнолог Владимир Перевозчиков отмечает, что сейчас в маленьких населенных пунктах, где все друг друга знают, как никогда важна репутация человека, а не то, какой он партийной принадлежности.



Владимир Перевозчиков, политтехнолог: «Чаще всего они знают этого человека и просто ему доверились. Знаете, как выбор председателя колхоза. Вот они выбрали своего председателя колхоза. Ты наш, свой, может, ты, конечно, не такой красивый, не такой умный, но вот сделай хотя бы вот это, это и это».



И это уже не просто случайное наблюдение, а результаты региональных исследований, рассказала НТВ социолог Елена Башкирова. Подробнее — в видеоматериале.