Обратившийся к Путину захватчик московского банка признан вменяемым

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении
55-летнего Арама Петросяна, который в августе 2016 года захватил заложников в «Ситибанке» в Москве.
Следствие признало Петросяна виновным по статьям «Захват заложников» и «Угроза совершения взрыва», сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Москве. При этом уточняется, что по итогам психолого-психиатрической экспертизы Петросян признан вменяемым.
В ходе расследования бизнесмен частично признал свою вину и дал показания, изобличающие его в совершении указанных преступлений. Сейчас дело Петросяна направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
захватил отделение «Ситибанка» вечером 24 августа прошлого года. Мужчина пришел в банк с устройством, похожим на бомбу, и взял в заложники нескольких посетителей и сотрудников. Он пытался выдвигать требования, связанные с проблемами разорившихся бизнесменов, и всячески пытался привлечь к себе внимание прессы. Спустя несколько часов Петросян сдался полиции. «Бомба» оказалась коробкой с обычной солью.
Позже выяснилось, что за несколько часов до захвата предприниматель записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В пятиминутном ролике Петросян предупредил, что «пойдет на резкое, резонансное нарушение Уголовного кодекса РФ», и потребовал на федеральном уровне назвать банкротство физических и юридических лиц болезнью, а также создать новый институт, который бы занимался этими проблемами. В конце ролика захватчик попросил президента стать его «общественным адвокатом».
В ходе расследования бизнесмен частично признал свою вину и дал показания, изобличающие его в совершении указанных преступлений. Сейчас дело Петросяна направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
захватил отделение «Ситибанка» вечером 24 августа прошлого года. Мужчина пришел в банк с устройством, похожим на бомбу, и взял в заложники нескольких посетителей и сотрудников. Он пытался выдвигать требования, связанные с проблемами разорившихся бизнесменов, и всячески пытался привлечь к себе внимание прессы. Спустя несколько часов Петросян сдался полиции. «Бомба» оказалась коробкой с обычной солью.
Позже выяснилось, что за несколько часов до захвата предприниматель записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В пятиминутном ролике Петросян предупредил, что «пойдет на резкое, резонансное нарушение Уголовного кодекса РФ», и потребовал на федеральном уровне назвать банкротство физических и юридических лиц болезнью, а также создать новый институт, который бы занимался этими проблемами. В конце ролика захватчик попросил президента стать его «общественным адвокатом».
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