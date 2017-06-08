Петербургский мотоциклист рассыпал на дороге 12 млн рублей

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Санкт-Петербурге несущийся на большой скорости мотоциклист потерял 12 млн рублей.
40-летний индивидуальный предприниматель сегодня явился в полицию Приморского района и заявил об утрате денег. По его словам, это случилось на 24-м километре Западного скоростного диаметра. Мужчина мчался на мотоцикле, и в этот момент у раскрылся рюкзак, из него вылетели товарные накладные и пятитысячные купюры на общую сумму 12 млн рублей, сообщает издание «Фонтанка».
Несчастье случилось поздно вечером 6 июня, а запоздалый визит в полицию бизнесмен объяснил необходимостью посоветоваться с адвокатом.
Выброшенные на ветер деньги мгновенно привлекли внимание автомобилистов. Они стали останавливаться посреди скоростной трассы и собирать рассыпанные купюры. Впрочем, были и те, кто делал это с целью вернуть их владельцу. Самым честным оказался сотрудник ЗСД по имени Азиз. Он собрал почти полтора миллиона и отнес руководству скоростного диаметра.
Всего по состоянию на 17 часов 8 июня мотоциклисту возвращены 2 млн рублей из 12.
Несчастье случилось поздно вечером 6 июня, а запоздалый визит в полицию бизнесмен объяснил необходимостью посоветоваться с адвокатом.
Выброшенные на ветер деньги мгновенно привлекли внимание автомобилистов. Они стали останавливаться посреди скоростной трассы и собирать рассыпанные купюры. Впрочем, были и те, кто делал это с целью вернуть их владельцу. Самым честным оказался сотрудник ЗСД по имени Азиз. Он собрал почти полтора миллиона и отнес руководству скоростного диаметра.
Всего по состоянию на 17 часов 8 июня мотоциклисту возвращены 2 млн рублей из 12.
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