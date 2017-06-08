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  • 08.06, 20:56
    Петербургский мотоциклист рассыпал на дороге 12 млн рублей. Санкт-Петербург, курьезы, мотоциклы и мопеды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Петербургский мотоциклист рассыпал на дороге 12 млн рублей

    11 комментариев
    Петербургский мотоциклист рассыпал на дороге 12 млн рублей

    Петербургский мотоциклист рассыпал на дороге 12 млн рублей

    Петербургский мотоциклист рассыпал на дороге 12 млн рублей
    • Фото: fontanka.ru

      • В Санкт-Петербурге несущийся на большой скорости мотоциклист потерял 12 млн рублей.

      40-летний индивидуальный предприниматель сегодня явился в полицию Приморского района и заявил об утрате денег. По его словам, это случилось на 24-м километре Западного скоростного диаметра. Мужчина мчался на мотоцикле, и в этот момент у раскрылся рюкзак, из него вылетели товарные накладные и пятитысячные купюры на общую сумму 12 млн рублей, сообщает издание «Фонтанка».

      Несчастье случилось поздно вечером 6 июня, а запоздалый визит в полицию бизнесмен объяснил необходимостью посоветоваться с адвокатом.

      Выброшенные на ветер деньги мгновенно привлекли внимание автомобилистов. Они стали останавливаться посреди скоростной трассы и собирать рассыпанные купюры. Впрочем, были и те, кто делал это с целью вернуть их владельцу. Самым честным оказался сотрудник ЗСД по имени Азиз. Он собрал почти полтора миллиона и отнес руководству скоростного диаметра.

      Всего по состоянию на 17 часов 8 июня мотоциклисту возвращены 2 млн рублей из 12.

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