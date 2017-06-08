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  • 08.06, 19:26
    Воры похитили мозг святого из итальянской церкви. Италия, кражи и ограбления, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Воры похитили мозг святого из итальянской церкви

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    Воры похитили мозг святого из итальянской церкви

    Воры похитили мозг святого из итальянской церкви

      В небольшом городе на севере Италии воры проникли в церковь и похитили мощи католического святого Джованни Боско, который жил в XIX веке. Подобные происшествия случались и раньше, но в это раз злоумышленники перешли все границы разумного: украли мозг, который хранился в стеклянном ящике. Сейчас все силы полицейских брошены на поимку преступников.

      Мощи Боско хранили прямо в церкви. Никакой охраны и сигнализации. Преступники, как выяснили полицейские, пробрались к гробнице святого ночью. Самого забальзамированного Боско, лежащего в стеклянном саркофаге, к счастью, не тронули. Злоумышленники были крайне аккуратны — никаких отпечатков пальцев, да и вообще улик. Тем самым они поставили в сложное положение местных карабинеров. Резонанс случился немыслимый. Сам архиепископ Турина обратился к преступникам.

      Чезаре Носилья, архиепископ Турина: «Верните мозг Боско, и Господь, возможно, простит вас. Я призываю вас, покайтесь и не гневайте святых. Ведь кара может быть гораздо страшней, чем заключение в тюрьме!»

      Джованни Боско, канонизированный в начале XX века, основал в Италии монашеский союз Салезианцев. Помогал сиротам и обездоленным. К церкви, где покоится Боско, постоянно приезжают сотни паломников, чтобы поклониться. Среди верующих, кстати, уже появилась версия. Они считают, что мозг похитили не для продажи какому-нибудь коллекционеру, а для того, чтобы совершить темный ритуал.

      Подробности — в репортаже.

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