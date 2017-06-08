Императорской ферме в Царском Селе возвращают облик XIX века

В Александровском парке Царского села продолжается масштабная реставрация. Знаменитый музейных комплекс восстанавливают уже несколько лет. Причем на работы тратят не только федеральные средства, но и бюджет самого музея-заповедника .

Уже завершено восстановление мостов на прудах. Их уже открыли для посетителей. В процессе реставрации находится павильон «Шапель». На работы потрачено 90 миллионов рублей. Больше всего — почти 600 миллионов рублей — пойдут на реставрацию комплекса императорской фермы, построенной шотландским архитектором Адамом Менеласом.



Корреспондент НТВ Катерина Правдина оценила фронт работ.



К реставрации коровника, в котором при Александре I содержали элитные породы крупного рогатого скота, в комплексе императорской фермы приступили в последнюю очередь. Этой зимой из здания, переоборудованного под конюшню, переселили лошадей и начали раскрывать исторические объемы.



Мария Рядова, главный архитектор ГМЗ «Царское село»: «Стены облицованы керамической глазированной метлахской плиткой. Этот материал характерен для архитектуры XIX века. Но чаще всего она встречается в парадных подъездах на полу. Это износостойкий, хорошо моющийся материал. Здесь он был применен для соблюдения санитарно-гигиенических норм при содержании коров».



Облицовка уцелела потому, что была спрятана под поздними деревянными панелями. После реставрации один из денников сохранит аутентичные материалы. Глазурованную, метлахскую плитку, оригинальный деревянный настил. Здесь, конечно, есть утраты до фундамента — например, каретник. Но в целом состояние императорской фермы позволяет мастерам эффективно работать с артефактами, что наверняка вернет месту исторический дух.



Ольга Таратынова, директор ГМЗ «Царское село»: «Здесь будет очень романтично. Здесь будут цвести яблони, бегать лошадки. Может быть, даже молоко будем пить».



В Александровском парке романтики добавили отреставрированные металлические мосты на прудах «„Озерки“. Миниатюрные переправы, выполненные по рисункам Кваренги и изготовленные на сестрорецких чугунолитейных заводах, серьезно пострадали в период войны. А послевоенное воссоздание не оказалось слишком удачным».



Оригинальный розовый мрамор для мостовых тумб найти так и не удалось. Мастерам пришлось вкраплять недостающие фрагменты, но тоже мраморные. Тут хорошо сохранились мостовые пролеты, и каменную облицовку перебирали лишь местами.



Павильон «Шапель», сейчас скрытый лесами, — одно из самых любопытных строений Адама Менеласа. Он сооружен из кирпича, оставшегося от разобранных стен зверинца, стоит на месте охотничьего домика. Но главное, что архитектор специально сделал павильон руинированным, вкладывая в это определенный смысл. Человек должен чувствовать здесь бренность бытия.