В Ленобласти выбирают лучшие проекты по благоустройству городов и поселков

В здании правительства Ленинградской области подводили итоги конкурса проектов по благоустройству улиц, набережных, скверов. Кроме творческой реализации участие в этом состязании принесет победителю и ощутимый материальный результат. Лучшие проекты получат деньги из федерального и областного бюджетов.

Так, жители Приозерска победили в номинации «Красивая набережная». Здесь велосипедные дорожки гармонируют с парковой зоной. Это красиво и бюджетно. 9 миллионов рублей через полгода будут переведены на счета районной администрации.



Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области: «Чем интересен конкурс? Здесь каждый проект выстрадан, каждый проект прошел через общественные слушания. Неслучайно большинство тех, кто надеялся победить в конкурсе, приехали и слушали подведение итогов конкурса и так бурно реагировали».



«Красивая улица» и «Красивый сквер» — две оставшихся номинации, где хотелось, чтобы победили все участники. В конце концов, когда еще у глав администраций будет возможность за не свои средства благоустроить территорию?



В первом случае самым лучшим признан проект благоустройства бульвара Науки в Гатчине. Вроде все по делу: чисто, современно, пространство дышит. А вот среди парков и скверов 1-е место занял сквер на улице Космонавтов в Сосновом Бору.



Но почему-то возникает ощущение, что главного для таких пространств — самих деревьев — здесь очень мало. Зато много бетона. И сами здания по периметру ассоциируются с ЛАЭС.



Кроме победителей, которые получат по 9 миллионов рублей каждый, федеральное и региональное финансирование положено и тем, кто занял вторые и третьи места. На реализацию архитектурных планов отводится три года.



В общей сложности, на конкурс заявлялись 23 проекта. Победили не все, но это тот случай, когда само участие немаловажно. Областная администрация ведь тоже ревностно следит за теми, кто хочет что-то изменить. И если бюджет позволит, то можно и без конкурса помочь в благоустройстве.



Корреспондент НТВ Александр Щерба изучил лучшие областные проекты по благоустройству.