Одну из крупнейших свалок на севере Петербурга рекультивируют за семь лет

Перспективы рекультивации одного из крупнейших мусорных полигонов Петербурга обсудили на выездной комиссии по природопользованию.

Сегодня пристальное внимание чиновников привлекла печально известная свалка отходов в деревне Новосёлки, запахом от которой страдают жители северных районов Петербурга. Состояние так называемых терриконов, то есть курганов, куда уже не вывозят мусор, эксперты оценили как позитивное. Сейчас их продолжают засыпать землей, чтобы в дальнейшем засеять травой.



Работы по реализации масштабного проекта разделили на несколько этапов. Первый стартовал уже в этом году. Сейчас финансирование осуществляется за счет собственных средств комитета по благоустройству и мусороперерабатывающего завода «МПБО».



Полностью законсервировать полигон планируют через семь лет. За это время в переработку мусора рассчитывают также внедрить современные технологии: построить станцию для получения электроэнергии из скапливающихся на свалке газов и создать зеленую зону.



Правда, новые места за чертой города, куда будут вывозить отходы, в администрации Петербурга и области пока не присмотрели. Все проекты комиссия по экологии и природопользованию обсудит через две недели, но уже в стенах городского парламента.