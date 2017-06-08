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  • 08.06, 17:54
    Японские свиньи парализовали оживленную автомагистраль: видео. дороги, животные, Япония. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Японские свиньи парализовали оживленную автомагистраль: видео

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    Японские свиньи парализовали оживленную автомагистраль: видео

    Японские свиньи парализовали оживленную автомагистраль: видео

      Необычная пробка была зафиксирована неподалеку от японского города Икеда в префектуре Осака. Японской полиции пришлось перекрыть 7 километров загруженной автомагистрали в префектуре Осака из-за необычных нарушителей.

      19 свиней сбежали из грузовика и оккупировали дорогу. Их везли на рынок, однако в пути грузовик задел другой автомобиль и перевернулся, а от удара кузов погнулся — и животные получили свободу, насладиться которой они так и не смогли из-за ограждения на трассе. В итоге они просто паслись на шоссе.

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