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  • 08.06, 16:25

    «Рубин» расстался с главным тренером

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    «Рубин» расстался с главным тренером

    «Рубин» расстался с главным тренером

    Казанский «Рубин» принял решение досрочно расторгнуть соглашение с главным тренером Хави Грасией.

    Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с испанцем «Рубин» покинут его помощники — Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес.

    В «Рубине» поблагодарили Грасию за работу и самоотдачу.

    Ранее СМИ сообщали, что на пост главного тренера казанской команды вернется Курбан Бердыев, который недавно покинул «Ростов».

    Хави Грасия возглавил «Рубин» в мае 2016 года. Под его руководством казанцы заняли девятое место в чемпионате России.

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