«Рубин» расстался с главным тренером

Казанский «Рубин» принял решение досрочно расторгнуть соглашение с главным тренером Хави Грасией.
Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с испанцем «Рубин» покинут его помощники — Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес.
В «Рубине» поблагодарили Грасию за работу и самоотдачу.
Ранее СМИ сообщали, что на пост главного тренера казанской команды вернется Курбан Бердыев, который недавно покинул «Ростов».
Хави Грасия возглавил «Рубин» в мае 2016 года. Под его руководством казанцы заняли девятое место в чемпионате России.
В «Рубине» поблагодарили Грасию за работу и самоотдачу.
Ранее СМИ сообщали, что на пост главного тренера казанской команды вернется Курбан Бердыев, который недавно покинул «Ростов».
Хави Грасия возглавил «Рубин» в мае 2016 года. Под его руководством казанцы заняли девятое место в чемпионате России.
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