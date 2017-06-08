Ограбление ювелирного магазина в Екатеринбурге попало на видео

Мужчину, который похитил из ювелирного магазина обручальное кольцо с бриллиантами, разыскивают в Екатеринбурге.

Судя по записи камеры наблюдения, покупатель попросил продавца показать ему понравившееся украшение. Как только изделие оказалось у злоумышленника в руках, он выбежал из салона и скрылся.



Охранники бросились в погоню. В какой-то момент злоумышленник выбросил кольцо. Его нашли и вернули на витрину. А вот поисками вероятного преступника занимаются полицейские.

