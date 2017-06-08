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  • 08.06, 14:53
    Ограбление ювелирного магазина в Екатеринбурге попало на видео. Екатеринбург, кражи и ограбления, ювелирный магазин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Ограбление ювелирного магазина в Екатеринбурге попало на видео

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    Ограбление ювелирного магазина в Екатеринбурге попало на видео

    Ограбление ювелирного магазина в Екатеринбурге попало на видео

      Мужчину, который похитил из ювелирного магазина обручальное кольцо с бриллиантами, разыскивают в Екатеринбурге.

      Судя по записи камеры наблюдения, покупатель попросил продавца показать ему понравившееся украшение. Как только изделие оказалось у злоумышленника в руках, он выбежал из салона и скрылся.

      Охранники бросились в погоню. В какой-то момент злоумышленник выбросил кольцо. Его нашли и вернули на витрину. А вот поисками вероятного преступника занимаются полицейские.

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