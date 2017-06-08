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  • 08.06, 16:25
    Полиция выясняет, каким образом рапорт об «инопланетном вторжении» на Кубань утек в Сеть. Краснодарский край, НЛО и инопланетяне, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Полиция выясняет, каким образом рапорт об «инопланетном вторжении» на Кубань утек в Сеть

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    Полиция выясняет, каким образом рапорт об «инопланетном вторжении» на Кубань утек в Сеть

    Полиция выясняет, каким образом рапорт об «инопланетном вторжении» на Кубань утек в Сеть

      В Краснодарском крае полицейский проверил место предполагаемой высадки инопланетян. Согласно уставу, старший лейтенант составил отчет о проделанной работе: место осмотрено, инопланетян не обнаружено, «космического корабля выявлено не было». Рекомендовал материалы проверки зарегистрировать для дальнейшего разбирательства, но бумага каким-то образом попала в Сеть.

      По мнению одного из местных жителей, в лесополосе у него произошел контакт с внеземной цивилизацией. Очевидец «вторжения» позвонил в дежурную часть и сообщил: прямо в полях космические корабли осуществили высадку инопланетного десанта, а именно «людей в скафандрах около 7 метров ростом». Разумеется, не выехать на место событий старший лейтенант не мог. Он самым тщательным образом обследовал каждый куст и каждое дерево, и вскоре на свет появился рапорт с результатами проверки.

      Из полицейского рапорта: «В связи с тем, что данные действия не были согласованы с правительством, и космические корабли нарушили воздушное пространство Российской Федерации, данный гражданин обратился в полицию. В ходе отработки сообщения, свидетелей и очевидцев данного факта выявлено не было, нарушений общественного порядка не выявлено, космических кораблей выявлено не было».

      Каким образом эти «секретные материалы» утекли в Сеть, сейчас выясняют в краснодарском главке. Там рапорт изучили еще раз — и заявили: ничего смешного! Напротив, страж порядка со всей душой подошел к ответственному заданию. Ведь по закону ни одно обращение граждан — хоть о краже, хоть об инопланетном вторжении — не может остаться без внимания правоохранительных органов.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.

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