Госдума может запретить обход блокировок запрещенных сайтов

В Госдуму внесен законопроект, который ставит вне закона использование технологий для обхода блокировок сайтов в Интернете.

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Роскомнадзор

В пояснительной записке сказано, что предлагается установить запрет на использование на территории РФ «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам или страницам сайтов в сети интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен».



Авторами документа выступили три депутата: Максим Кудрявцев из «Единой России», Николай Рыжак из «Справедливой России» и Александр Ющенко из КПРФ.



Отметим, что в настоящее время в Сети существует множество методов для того, чтобы заходить на заблокированные Роскомнадзором сайты, в частности, сайты-анонимайзеры, специальные браузеры и расширения для них.

