Пиотровский: когда люди не знают о единстве и различии культур, начинаются «войны памяти»

Эрмитаж стал
по-настоящему глобальным музеем и является законодателем мод в своей сфере. Такое мнение в эксклюзивном интервью НТВ высказал генеральный директор Эрмитажа академик Михаил Пиотровский. Мы публикуем полную видеоверсию беседы Кирилла Позднякова с Пиотровским.
Директор Эрмитажа в эфире программы «Поздняков» рассказал о новых выставках, о том, как сохранить традиции в мультикультурном мире, и о своем отношении к последним событиям вокруг Исаакиевского собора.
Михаил Пиотровский: «Это совершенно особое место. Это место особой истории. Это место, которое дало образец взаимодействия церкви и музея. Поэтому здесь нельзя торопиться, нельзя оскорблять граждан, не спрашивая у них. Нельзя закрыть музей, не спросив у Союза музеев России или не проведя хотя бы какое-то совещание с Союзом музеев России».
Михаил Пиотровский также рассказал о том, что до сих пор не удается уладить вопрос относительно коллекций, которые распродавались правительством в советские годы.
Михаил Пиотровский: «В учетных документах Эрмитажа до сих пор не исключены высшими инстанциями те картины, которые проданы и висят в Вашингтонской галерее. Всем известно: мы эти картины привозили, об этом изданы книги, мы издали материалы. Есть вещи, которые должны сделать не мы. Должно сделать министерство… Эти картины числятся, как бы они есть, и их нет, и мы должны за это отвечать… И это уже работа государства и государственных органов, которые все это изымали».
Среди реализованных музеем проектов Пиотровский особо отметил реставрацию Главного штаба в Санкт-Петербурге, которую, как он выразился, «успели завершить», поскольку «все стройки в России нужно успевать завершить, пока твой подрядчик не убежал с авансом или пока он не обанкротился».
Пиотровский рассказал о значении того, что востоковедение в российских вузах удалось отстоять как самостоятельный предмет, а не часть некоего общего курса.
Михаил Пиотровский: «Вот эти все соседи — другие цивилизации, из которых теперь состоит мир, в котором информация идет очень быстро. И цивилизации живут все время рядом. И если не создавать диалог между ними, вот как этот музей, будет конфликт цивилизаций. Если не объяснять единство культур и прелесть различия, будут „войны памяти“. Что мы и видим, что происходит. Поэтому востоковедение крайне важно не только практически, чтобы понимать, что происходит, но и для того, чтобы гасить конфликты в мире существующем».
Что касается соответствующих специалистов, то, по словам Пиотровского, это «штучный товар», и готовят их у нас на уровне. Он также сообщил, что в СПбГУ на восточном факультете совместно с религиозными вузами разработана схема курсов истории и культуры ислама, в основу которой положен чисто научный, никого не раздражающий подход.
Михаил Пиотровский: «Это совершенно особое место. Это место особой истории. Это место, которое дало образец взаимодействия церкви и музея. Поэтому здесь нельзя торопиться, нельзя оскорблять граждан, не спрашивая у них. Нельзя закрыть музей, не спросив у Союза музеев России или не проведя хотя бы какое-то совещание с Союзом музеев России».
Михаил Пиотровский также рассказал о том, что до сих пор не удается уладить вопрос относительно коллекций, которые распродавались правительством в советские годы.
Михаил Пиотровский: «В учетных документах Эрмитажа до сих пор не исключены высшими инстанциями те картины, которые проданы и висят в Вашингтонской галерее. Всем известно: мы эти картины привозили, об этом изданы книги, мы издали материалы. Есть вещи, которые должны сделать не мы. Должно сделать министерство… Эти картины числятся, как бы они есть, и их нет, и мы должны за это отвечать… И это уже работа государства и государственных органов, которые все это изымали».
Среди реализованных музеем проектов Пиотровский особо отметил реставрацию Главного штаба в Санкт-Петербурге, которую, как он выразился, «успели завершить», поскольку «все стройки в России нужно успевать завершить, пока твой подрядчик не убежал с авансом или пока он не обанкротился».
Пиотровский рассказал о значении того, что востоковедение в российских вузах удалось отстоять как самостоятельный предмет, а не часть некоего общего курса.
Михаил Пиотровский: «Вот эти все соседи — другие цивилизации, из которых теперь состоит мир, в котором информация идет очень быстро. И цивилизации живут все время рядом. И если не создавать диалог между ними, вот как этот музей, будет конфликт цивилизаций. Если не объяснять единство культур и прелесть различия, будут „войны памяти“. Что мы и видим, что происходит. Поэтому востоковедение крайне важно не только практически, чтобы понимать, что происходит, но и для того, чтобы гасить конфликты в мире существующем».
Что касается соответствующих специалистов, то, по словам Пиотровского, это «штучный товар», и готовят их у нас на уровне. Он также сообщил, что в СПбГУ на восточном факультете совместно с религиозными вузами разработана схема курсов истории и культуры ислама, в основу которой положен чисто научный, никого не раздражающий подход.
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