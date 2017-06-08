Таксисты-мигранты массово пытаются получить российские права за взятки

Российские таксисты жалуются на огромное количество мигрантов, которые пытаются получить водительские права без сдачи экзаменов.
Такая тенденция возникла после того, как с 1 июня 2017 года таксистам без прав российского образца было запрещено работать под угрозой санкций, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на председателя межрегионального профсоюза «Таксист» Ярослава Щербинина.
По словам Щербинина, теперь такие водители вынуждены либо получать необходимые документы, либо уезжать домой. Однако те, кто приходят в автошколы, показывают крайне низкие знания в теоретической части, и поэтому ищут коррупционные лазейки.
Между тем в разных регионах России автошколы уже создали специализированные центры помощи водителям-мигрантам. Такие отделения есть в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельской, Ростовской областях, Республике Карелия. В них можно получить бесплатные консультации по оформлению документов и условиям сдачи экзаменов, а также бесплатно пройти проверку знаний по экзаменационным билетам.
При этом 80% водителей, прошедших проверку, не смогли сдать тестирование по теоретической части, рассказал председатель правления Гильдии автошкол Сергей Лобарев. Хотя, по его словам, практические навыки у многих лучше теоретических.
Закон, по которому все водители обязаны иметь удостоверения категории Д 1, оформленные в России, вступил в силу с 1 июня этого года. Согласно документу, штраф за нарушение запрета составляет 50 тыс. рублей. При этом нарушителем считается не сам водитель, а его работодатель, который не проконтролировал своих подчиненных.
По словам Щербинина, теперь такие водители вынуждены либо получать необходимые документы, либо уезжать домой. Однако те, кто приходят в автошколы, показывают крайне низкие знания в теоретической части, и поэтому ищут коррупционные лазейки.
Между тем в разных регионах России автошколы уже создали специализированные центры помощи водителям-мигрантам. Такие отделения есть в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельской, Ростовской областях, Республике Карелия. В них можно получить бесплатные консультации по оформлению документов и условиям сдачи экзаменов, а также бесплатно пройти проверку знаний по экзаменационным билетам.
При этом 80% водителей, прошедших проверку, не смогли сдать тестирование по теоретической части, рассказал председатель правления Гильдии автошкол Сергей Лобарев. Хотя, по его словам, практические навыки у многих лучше теоретических.
Закон, по которому все водители обязаны иметь удостоверения категории Д 1, оформленные в России, вступил в силу с 1 июня этого года. Согласно документу, штраф за нарушение запрета составляет 50 тыс. рублей. При этом нарушителем считается не сам водитель, а его работодатель, который не проконтролировал своих подчиненных.
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