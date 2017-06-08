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  • 08.06, 11:51

    Москвичка отсудила у «Гормоста» 830 тысяч за упавший на ее Mercedes кусок моста

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    Москвичка отсудила у «Гормоста» 830 тысяч за упавший на ее Mercedes кусок моста

    Москвичка отсудила у «Гормоста» 830 тысяч за упавший на ее Mercedes кусок моста

    Лефортовский суд Москвы обязал ГБУ «Гормост» выплатить более 830 тысяч рублей по делу о падении куска моста на Mercedes.

    В суд обратилась женщина, которая рассказала, что упавший кусок моста повредил ее Mercedes на Кутузовском проспекте.

    В результате суд принял решение взыскать с ГБУ «Гормост» стоимость ремонта и юридические расходы. Решение вступило в законную силу, передает РИА Новости.

    А в Мосгорсуде рассказали, что автовладельцы регулярно судятся с «Гормостом» из-за ДТП, причинами которых становятся плохое качество дорог и дорожных сооружений. Так, ранее суды взыскали 426 тысяч рублей после наезда Mercedes на торчащую балку на 63-м км МКАД и 276 тысяч рублей после падения куска бетона от балки путепровода на Toyota.

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