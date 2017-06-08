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  • 08.06, 11:51
    Верующие по 8 часов стоят в очереди к мощам Николая Чудотворца в ХХС. волонтеры, Москва, православие, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Верующие по 8 часов стоят в очереди к мощам Николая Чудотворца в ХХС

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    Верующие по 8 часов стоят в очереди к мощам Николая Чудотворца в ХХС

    Верующие по 8 часов стоят в очереди к мощам Николая Чудотворца в ХХС

      Очередь паломников к мощам Николая Чудотворца, которые привезли в Москву 21 мая, продолжает расти. По словам верующих, в будний день стоять приходится не менее 8 часов. Очередь начинается под Крымским мостом или рядом со станцией метро «Фрунзенская».

      К настоящему моменту святые поклонились более 400 тысяч человек, то есть не менее 20 тысяч паломников в день. Судя по всему, людской поток не уменьшится. В Московской патриархии приглашают желающих присоединиться к движению волонтеров, которые помогают паломникам.

      Отец Александр Волков, руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси: «Так как уже многие и многие тысячи людей прошли в этом добровольческом движении, сейчас мы может констатировать, что немного поубавилось добровольцев. По нашим оценкам, нужно приглашать еще людей. И мы с радостью приглашаем добровольцев, чтобы люди приходили и записывались для помощи людям в очереди».

      Саркофаг с мощами Николая Чудотворца пробудет в Москве до 12 июля. После этого его перевезут в Санкт-Петербург, где она будет доступна паломникам до 28 июля.
      Принесение мощей святого Николая Чудотворца в РоссиюНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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