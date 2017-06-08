Губернатор Нью-Йорка предложил Трампу с него начать депортации мигрантов

Президента США Дональда Трампа губернатор
Нью-Йорка Эндрю Куомо резко раскритиковал за иммиграционную политику.
И себя, и главу Белого дома Куомо назвал иммигрантами и заявил о готовности стать первым депортированным из Америки.
Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк: «Вы хотите депортировать иммигрантов? Начните с меня, я иммигрант. Все мы иммигранты. И вы тоже иммигрант, мой друг».
Телеканал Fox News, процитировавший это выступление Куомо, передает, что мать Трампа приехала в США из Шотландии, а семья его отца — из Германии.
В ходе предвыборной кампании Трамп активно общался с жертвами преступлений, совершенных нелегальными иммигрантами. По мнению главы государства, необходимы жесткие иммиграционные меры и строительство стены на границе с Мексикой.
Критики американского президента заявляют, что он пытается очернить целую категорию нелегальных жителей США, которых насчитывается около 11 миллионов человек, при этом лишь немногие из них когда-либо нарушали закон.
Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк: «Вы хотите депортировать иммигрантов? Начните с меня, я иммигрант. Все мы иммигранты. И вы тоже иммигрант, мой друг».
Телеканал Fox News, процитировавший это выступление Куомо, передает, что мать Трампа приехала в США из Шотландии, а семья его отца — из Германии.
В ходе предвыборной кампании Трамп активно общался с жертвами преступлений, совершенных нелегальными иммигрантами. По мнению главы государства, необходимы жесткие иммиграционные меры и строительство стены на границе с Мексикой.
Критики американского президента заявляют, что он пытается очернить целую категорию нелегальных жителей США, которых насчитывается около 11 миллионов человек, при этом лишь немногие из них когда-либо нарушали закон.
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