Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.06, 10:21

    Губернатор Нью-Йорка предложил Трампу с него начать депортации мигрантов

    3 комментария

    Губернатор Нью-Йорка предложил Трампу с него начать депортации мигрантов

    Губернатор <nobr>Нью-Йорка</nobr> предложил Трампу с него начать депортации мигрантов

    Президента США Дональда Трампа губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо резко раскритиковал за иммиграционную политику.

    И себя, и главу Белого дома Куомо назвал иммигрантами и заявил о готовности стать первым депортированным из Америки.

    Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк: «Вы хотите депортировать иммигрантов? Начните с меня, я иммигрант. Все мы иммигранты. И вы тоже иммигрант, мой друг».

    Телеканал Fox News, процитировавший это выступление Куомо, передает, что мать Трампа приехала в США из Шотландии, а семья его отца — из Германии.

    В ходе предвыборной кампании Трамп активно общался с жертвами преступлений, совершенных нелегальными иммигрантами. По мнению главы государства, необходимы жесткие иммиграционные меры и строительство стены на границе с Мексикой.

    Критики американского президента заявляют, что он пытается очернить целую категорию нелегальных жителей США, которых насчитывается около 11 миллионов человек, при этом лишь немногие из них когда-либо нарушали закон.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru