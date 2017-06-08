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  • 08.06, 10:21
    Китайский спецназ проходит в Сибири курс выживания в дикой природе. Китай, Тува, армии мира, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Китайский спецназ проходит в Сибири курс выживания в дикой природе

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    Китайский спецназ проходит в Сибири курс выживания в дикой природе

    Китайский спецназ проходит в Сибири курс выживания в дикой природе

      Сибирские староверы научили китайский спецназ выживать в условиях дикой природы. Гостей из Поднебесной высадили в глухой тайге на границе Тувы и Красноярского края.

      В тренировочном центре «Ергаки», где ежегодно проходят спецподготовку сотни российских военнослужащих, два года назад по просьбе Минобороны инструкторами стали местные старообрядцы, которые считаются искусными следопытами и хорошими охотниками.

      Китайской делегации они показали то, чему их учили еще предки: ориентироваться на местности, преодолевать ущелья и реки, добывать огонь, пищу и воду, а также обустраивать ночлег и оказывать медпомощь. Особенно понравилась китайским военным рыбалка. С помощью самодельной снасти они выловили из таёжной реки несколько налимов.

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