Китайский спецназ проходит в Сибири курс выживания в дикой природе

Сибирские староверы научили китайский спецназ выживать в условиях дикой природы. Гостей из Поднебесной высадили в глухой тайге на границе Тувы и Красноярского края.

В тренировочном центре «Ергаки», где ежегодно проходят спецподготовку сотни российских военнослужащих, два года назад по просьбе Минобороны инструкторами стали местные старообрядцы, которые считаются искусными следопытами и хорошими охотниками.



Китайской делегации они показали то, чему их учили еще предки: ориентироваться на местности, преодолевать ущелья и реки, добывать огонь, пищу и воду, а также обустраивать ночлег и оказывать медпомощь. Особенно понравилась китайским военным рыбалка. С помощью самодельной снасти они выловили из таёжной реки несколько налимов.