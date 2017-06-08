«Протон-М» стартовал с Байконура и вывел спутник Echostar-21 на опорную орбиту

Ракета-носитель «Протон-М» вывела американский телекоммуникационный космический аппарат Echostar 21 в связке с разгонным блоком «Бриз-М» на опорную орбитуу. Космическая головная часть в составе разгонного блока и Echostar-21 штатно отделилась от третьей ступени носителя. Выведение спутника на расчетную орбиту займет несколько часов.
Как сообщалось, ракета-носитель стартовала в соответствии с графиком в 6:45 Москве. Запуск планировался на декабрь 2016 года, но в процессе подготовки обнаружились отклонения в работе двигателей. Сообщалось, что запуск может быть перенесен на начало лета. Назывались разные даты. Поступала информация, что старт состоится 29 мая, позже источник на космодроме говорил, что запуск может быть перенесен на июль.
Пуски ракет-носителей «Протон» были приостановлены после 9 июня 2016 года, когда при запуске спутника Intelsat-31 возникли отклонения в работе. Вторая ступень отработала менее положенного, ее двигатель выключился преждевременно. Пуск не окончился аварией лишь из-за гибкого изменения программы работы третьей ступени ракеты и разгонного блока «Бриз-М», которые успешно вывели космический аппарат на орбиту, передает «Интерфакс».
Пуски ракет-носителей «Протон» были приостановлены после 9 июня 2016 года, когда при запуске спутника Intelsat-31 возникли отклонения в работе. Вторая ступень отработала менее положенного, ее двигатель выключился преждевременно. Пуск не окончился аварией лишь из-за гибкого изменения программы работы третьей ступени ракеты и разгонного блока «Бриз-М», которые успешно вывели космический аппарат на орбиту, передает «Интерфакс».
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