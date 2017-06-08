Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.06, 08:49
    Палеонтологи нашли останки человека возрастом около 300 тысяч лет. Марокко, наука и открытия, палеонтология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Палеонтологи нашли останки человека возрастом около 300 тысяч лет

    1 комментарий
    Палеонтологи нашли останки человека возрастом около 300 тысяч лет

    Палеонтологи нашли останки человека возрастом около 300 тысяч лет

    Палеонтологи нашли останки человека возрастом около 300 тысяч лет

      Современные Homo sapiens могли появиться на Земле гораздо раньше, чем принято считать. Такое открытие в Марокко сделали палеонтологи. Они нашли, возможно, древнейшие останки человека.

      Анализ показал, что возраст захоронения превышает 300 тысяч лет. Ранее считалось, что люди появились 200 тысяч лет назад. Изучив черепа, исследователи пришли к выводу, что первые Homo sapiens внешне мало отличались от современных, разве что фигура была более приземистая, а голова — более вытянутая.

      Останки нашли в местечке Джебель-Ирхуд на северо-западе страны. Это открытие может полностью перевернуть представления об эволюции.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru