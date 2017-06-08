Палеонтологи нашли останки человека возрастом около 300 тысяч лет

Современные Homo sapiens могли появиться на Земле гораздо раньше, чем принято считать. Такое открытие в Марокко сделали палеонтологи. Они нашли, возможно, древнейшие останки человека.

Анализ показал, что возраст захоронения превышает 300 тысяч лет. Ранее считалось, что люди появились 200 тысяч лет назад. Изучив черепа, исследователи пришли к выводу, что первые Homo sapiens внешне мало отличались от современных, разве что фигура была более приземистая, а голова — более вытянутая.



Останки нашли в местечке Джебель-Ирхуд на северо-западе страны. Это открытие может полностью перевернуть представления об эволюции.