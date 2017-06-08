Меланья Трамп с сыном готовы переехать в Белый дом

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья и их сын Бэррон переедут в Белый дом 14 июня — как и обещали, после окончания учебного года в школе.
Издание Politico со ссылкой на источники сообщает, что семья Трампов вскоре воссоединится в официальной резиденции главы государства в Вашингтоне. Ранее отмечалось, что Меланья и Бэррон до окончания учебного года будут жить в Нью-Йорке.
Меланья стала первой «первой леди» в истории США, которая не переехала сразу после инаугурации вместе с мужем в Белый дом.
У президента США Дональда Трампа пятеро детей, включая сына Бэррона от третьего брака с Меланьей. Американские СМИ не устают писать о том, что Дональд и Меланья Трамп, возможно, находятся на грани развода. Говорить об этом начали сразу после отказа первой леди переехать в Белый дом с мужем. Следом неравнодушные наблюдатели начали подробно анализировали язык жестов супругов, их гримасы при встречах и поведение в общественных местах. Отмечалось, что американский президент зачастую пренебрегает вежливыми манерами: не пропускает жену вперед, не уделяет должного внимания, не ухаживает. Грустная Меланья Трамп уже стала мемом в Америке.
отталкивала мужа, не подавала ему руки и была по-прежнему сдержана на эмоции.
Меланья стала первой «первой леди» в истории США, которая не переехала сразу после инаугурации вместе с мужем в Белый дом.
У президента США Дональда Трампа пятеро детей, включая сына Бэррона от третьего брака с Меланьей. Американские СМИ не устают писать о том, что Дональд и Меланья Трамп, возможно, находятся на грани развода. Говорить об этом начали сразу после отказа первой леди переехать в Белый дом с мужем. Следом неравнодушные наблюдатели начали подробно анализировали язык жестов супругов, их гримасы при встречах и поведение в общественных местах. Отмечалось, что американский президент зачастую пренебрегает вежливыми манерами: не пропускает жену вперед, не уделяет должного внимания, не ухаживает. Грустная Меланья Трамп уже стала мемом в Америке.
отталкивала мужа, не подавала ему руки и была по-прежнему сдержана на эмоции.
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