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  • 08.06, 04:18

    Меланья Трамп с сыном готовы переехать в Белый дом

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    Меланья Трамп с сыном готовы переехать в Белый дом

    Меланья Трамп с сыном готовы переехать в Белый дом

    Супруга президента США Дональда Трампа Меланья и их сын Бэррон переедут в Белый дом 14 июня — как и обещали, после окончания учебного года в школе.

    Издание Politico со ссылкой на источники сообщает, что семья Трампов вскоре воссоединится в официальной резиденции главы государства в Вашингтоне. Ранее отмечалось, что Меланья и Бэррон до окончания учебного года будут жить в Нью-Йорке.

    Меланья стала первой «первой леди» в истории США, которая не переехала сразу после инаугурации вместе с мужем в Белый дом.

    У президента США Дональда Трампа пятеро детей, включая сына Бэррона от третьего брака с Меланьей. Американские СМИ не устают писать о том, что Дональд и Меланья Трамп, возможно, находятся на грани развода. Говорить об этом начали сразу после отказа первой леди переехать в Белый дом с мужем. Следом неравнодушные наблюдатели начали подробно анализировали язык жестов супругов, их гримасы при встречах и поведение в общественных местах. Отмечалось, что американский президент зачастую пренебрегает вежливыми манерами: не пропускает жену вперед, не уделяет должного внимания, не ухаживает. Грустная Меланья Трамп уже стала мемом в Америке.

    В ходе первого официального визита Дональда Трампа по странам Ближнего Востока подозрения журналистов о плохих отношениях супругов укрепились: Меланья то и дело отталкивала мужа, не подавала ему руки и была по-прежнему сдержана на эмоции.

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