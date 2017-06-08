Запущенные КНДР ракеты упали в Японское море

Запущенные КНДР противокорабельные ракеты упали, вероятно, вне исключительной экономической зоны Японии.
Ракеты класса «поверхность — корабль», запущенные сегодня из района северокорейского порта Вонсан, пролетели около 200 километров упали, предположительно, за пределами территориального моря Японии.
МИД Японии заявили, что в связи с очередным пуском ракет КНДР готовят протест. В правительстве заявили, что собирают сейчас дополнительную информацию об инциденте, в связи с пуском в стране был экстренно созван Совет национальной безопасности.
Агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники сообщило, что ракеты были не баллистическими, как предполагалось ранее, а крылатыми. И упали в экономической зоне Японии.
Ранее, 29 мая, Северная Корея также осуществила пуск ракеты из района Вонсана. Она пролетела шесть минут, преодолев 450 километров. Министерство обороны Японии считает, что была испытана новая модификация этой ракеты с функцией самонаведения. КНДР заявила, что это «новая баллистическая ракета точного наведения».
МИД Японии заявили, что в связи с очередным пуском ракет КНДР готовят протест. В правительстве заявили, что собирают сейчас дополнительную информацию об инциденте, в связи с пуском в стране был экстренно созван Совет национальной безопасности.
Агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники сообщило, что ракеты были не баллистическими, как предполагалось ранее, а крылатыми. И упали в экономической зоне Японии.
Ранее, 29 мая, Северная Корея также осуществила пуск ракеты из района Вонсана. Она пролетела шесть минут, преодолев 450 километров. Министерство обороны Японии считает, что была испытана новая модификация этой ракеты с функцией самонаведения. КНДР заявила, что это «новая баллистическая ракета точного наведения».
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