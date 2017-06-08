Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.06, 02:48

    СМИ: КНДР провела запуск нескольких противокорабельных ракет

    комментировать

    СМИ: КНДР провела запуск нескольких противокорабельных ракет

    СМИ: КНДР провела запуск нескольких противокорабельных ракет

    КНДР, предположительно, провела запуск нескольких ракет.

    КНДР провела сегодня запуск нескольких противокорабельных ракет с восточного побережья — из района порта Вонсан. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных. Другие подробности проведенного испытания пока не приводятся.

    На днях в Японском море завершили учения авианосцы ВМС США «Карл Винсон» и «Рональд Рейган». Им на смену в патруль по западной части Тихого океана заступил авианосец «Нимиц», который планирует также принять участие в июльских учениях с вооруженными силами Индии и Японии.

    Ранее глава американского агентства по ПРО Джеймс Сиринг высказал предположение, что Северная Корея уже сейчас теоретически в состоянии запустить в сторону США баллистическую ракету с ядерной боеголовкой. В связи с этим военачальник заявил, что успехи, достигнутые работающими над ракетной программой инженерами КНДР за последние месяцы, вызывают у него «существенные опасения».

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru