СМИ: КНДР провела запуск нескольких противокорабельных ракет

КНДР, предположительно, провела запуск нескольких ракет.
КНДР провела сегодня запуск нескольких противокорабельных ракет с восточного побережья — из района порта Вонсан. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных. Другие подробности проведенного испытания пока не приводятся.
На днях в Японском море завершили учения авианосцы ВМС США «Карл Винсон» и «Рональд Рейган». Им на смену в патруль по западной части Тихого океана заступил авианосец «Нимиц», который планирует также принять участие в июльских учениях с вооруженными силами Индии и Японии.
Ранее глава американского агентства по ПРО Джеймс Сиринг высказал предположение, что Северная Корея уже сейчас теоретически в состоянии запустить в сторону США баллистическую ракету с ядерной боеголовкой. В связи с этим военачальник заявил, что успехи, достигнутые работающими над ракетной программой инженерами КНДР за последние месяцы, вызывают у него «существенные опасения».
На днях в Японском море завершили учения авианосцы ВМС США «Карл Винсон» и «Рональд Рейган». Им на смену в патруль по западной части Тихого океана заступил авианосец «Нимиц», который планирует также принять участие в июльских учениях с вооруженными силами Индии и Японии.
Ранее глава американского агентства по ПРО Джеймс Сиринг высказал предположение, что Северная Корея уже сейчас теоретически в состоянии запустить в сторону США баллистическую ракету с ядерной боеголовкой. В связи с этим военачальник заявил, что успехи, достигнутые работающими над ракетной программой инженерами КНДР за последние месяцы, вызывают у него «существенные опасения».
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