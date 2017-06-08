В Иране обвиняют в терактах США и обещают отомстить

Срочные сообщения весь день приходили из Ирана. Там террористы совершили двойной теракт — впервые в истории страны с участием смертниц. Погибли 13 человек, раненых 43.

С разницей в несколько минут боевики атаковали здание парламента и политическую святыню Ирана — мавзолей лидера Исламской революции аятоллы Хомейни. В полиции говорят: люди не сразу поняли что происходит, но, когда раздались взрывы и стрельба, началась паника.



В момент атаки рядом с парламентом находился корреспондент Хами Хамеди, который специально для НТВ узнал подробности.



Террористы, которые напали на здание парламента, были одеты в женские платья. Именно это и смутило охранников. Когда они поняли, что происходит, было уже поздно: боевики ворвались внутрь и начали расстреливать всех, кто попадался им на пути. У них были автоматы Калашникова и пистолеты.



Очевидец: «Я был в госпитале неподалеку, и тут раздались выстрелы, потом прибыли полицейские, они перекрыли улицу».



Также сегодня был атакован мавзолей имама Хомейни, это основатель современного Ирана. Террористов тоже было четверо: они расстреливали людей, а затем одна женщина привела в действие закрепленное на себе взрывное устройство.



Мог быть еще и третий теракт, но силы безопасности сумели вовремя обезвредить еще бомбу, оставленную возле мавзолея.



Что касается основных версий, то в Тегеране считают, что за атакой могут стоять США и Саудовская Аравия. Дело в том, что теракт произошел через неделю после встречи Дональда Трампа и лидеров Саудовской Аравии, которые, по мнению властей, поддерживают террористов. Тот факт, что «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ) взяло на себя ответственность, доказывает, что они были причастны к этому жестокому нападению.



Сегодня был экстренно созван совет безопасности Ирана, на котором пообещали отомстить за нападения не только террористам, но и тем, кто с ними связан.



Одновременно с этим, в Совете национальной безопасности Ирана заявили, что все террористы, участвовавшие в совершенных в среду нападениях в Тегеране, — иранские граждане, примкнувшие к ИГ.