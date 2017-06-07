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  • 07.06, 23:46

    Мишель Обама рассказала о старом смокинге и туфлях экс-президента США

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    Мишель Обама рассказала о старом смокинге и туфлях экс-президента США

    Мишель Обама рассказала о старом смокинге и туфлях <nobr>экс-президента</nobr> США

    Мишель Обама на ежегодной конференции Apple рассказала, что ее супруг на протяжении 8 лет носил один и тот же смокинг

    Бывшая первая леди США Мишель Обама сообщила, что Барак Обама одевался за 10 минут и не менял смокинг в течение 8 лет, передает Hollywood Reporter.

    Мишель Обама: «Люди фотографируют туфли, которые я ношу, браслеты, ожерелья — но они не замечают, что на протяжении восьми лет он (Барак Обама) носил один и тот же смокинг… одни и те же туфли».

    Обама гордится тем, что в отличие от нее одевается быстро, добавила Мишель.

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