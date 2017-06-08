Путин: настоящую войну между Россией и США никто не переживет

Ответ Владимира Путина на вопрос режиссера Оливера Стоуна о «горячей войне» между США и Россией цитирует весь мир.

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Прессу взбудоражил вышедший сегодня трейлер фильма знаменитого американского режиссера Оливера Стоуна о Владимире Путине. А громкая фраза президента Владимира Путина, по законам Голливуда, была мастерски вырезана из большого ответа на вопрос о возможной войне между США и Россией. Корреспондент НТВ Валерия Алёхина подробнее.



В трейлере к фильму Оливера Стоун больше вопросов без ответов. Режиссер продолжает знакомить зрителя со своим героем — так, чтобы было понятно только одно: в этом фильме не будет привычного Владимира Путина, которого показывают в новостных репортажах в Америке и России.



«Самый спорный, опасный, сильный, влиятельный человек в мире»: Стоун с самого начала объяснял, что задумка его фильма про Путина — показать точку зрения, которую «американцы не хотят слышать». По словам режиссера, он хотел бы прояснить недопонимание между США и Россией и попытаться понять точку зрения президента. Вот он спрашивает его о возможном вооруженном конфликте между нашими странами. Путин отвечает однозначно.



Оливер Стоун, режиссер: «В случае „горячей войны“ доминировали бы США?»

Владимир Путин, президент РФ: «Я думаю, что никто бы не пережил».



После этого американский режиссер задает вопрос, могут ли отношения России и США стать лучше?



Оливер Стоун: «В Америке прошли выборы, Трамп победил. Есть ли надежда на перемену?»

Владимир Путин: «Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапочках на кладбище».

Оливер Стоун: «О! Это очень по-русски».



Будут в фильме и неформальные съемки — например, российский президент отвечает на некоторые вопросы американского режиссера прямо на льду перед игрой в хоккей.



Стоун едет с Путиным в машине, идет в спортзал, камеры даже на борту президентского самолета. Американский режиссер, возможно, надеясь услышать что-то новое, спрашивает и про российских хакеров, и про Крым.



Оливер Стоун: «Так, теперь без правил. Почему Вы взломали выборы? Говорят, Вы хотите быть царем. Считаете ли Вы Крым ошибкой? Вы не ответили на мой вопрос».



Но понятно, что на самом деле Владимир Путин ответил на эти вопросы, а вот как — зрители смогут узнать уже только при просмотре этого фильма. Оливер Стоун снял аж четырехчасовую ленту, которая будет показана на канале Showtime в течение четырех ночей.