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  • 08.06, 01:17
    На Украине возобновили дело против критиковавшего войну в Донбассе журналиста Коцабы. Украина, войны и вооруженные конфликты, журналистика, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На Украине возобновили дело против критиковавшего войну в Донбассе журналиста Коцабы

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    На Украине возобновили дело против критиковавшего войну в Донбассе журналиста Коцабы

    На Украине возобновили дело против критиковавшего войну в Донбассе журналиста Коцабы

      Сегодня в Киеве судили самого известного на Украине противника войны в Донбассе журналиста Руслана Коцабу, который 2,5 года назад попытался вразумить сограждан своим обращением: «Я против мобилизации».

      Слова украинского журналиста Руслана Коцабы, который заявил, что лучше отсидит в тюрьме, чем пойдет на сознательное убийство своих соотечественников, услышали 400 тысяч человек. И многие после этого, рискуя свободой, отказались идти на фронт. Против журналиста началась травля.

      Руслана Коцабу арестовали в феврале 2015-го за «препятствование деятельности украинской армии» и «госизмену». Измена — видео, которое журналист выложил в Интернет, в ролике он объяснял, почему выступает против очередной волны мобилизации. Журналист призывал президента Порошенко, за которого, кстати, голосовал, прекратить войну в Донбассе.

      «Это пекло, этот кошмар нужно прекратить! Невозможно, чтобы в XXI веке люди убивали людей только за то, что что они хотят жить отдельно», — говорил Коцаба.

      После этого и началось противостояние всей судебной системы Украины одному, еще недавно вполне лояльному Майдану, журналисту. Его приговорили к 3,5 годам заключения, но потом под давлением международной общественности оправдали. Но националисты не забыли и не простили. Они неоднократно угрожали Коцабе расправой и сегодня пришли к суду, туда же пришли и противники войны на востоке: расколотая Украина в миниатюре у здания суда.

      Суд решил пересмотреть оправдательный приговор, в частности, из-за того, что Коцаба сам ездил в Донбасс и общался с местными добровольцами и простыми жителями. За это его обвинили в «связях с террористами». Доводы, что он журналист и это его работа, суд не устроили.

      Руслан Коцаба, журналист: «Это не суд, а судилище! Судьи реально доказали, что нет у нас независимого суда. Нет у нас свободы слова. У нас нет права журналистов на свою точку зрения».

      После сегодняшнего решения Руслан Коцаба может в любой момент оказаться за решеткой. Но, несмотря на эту угрозу, он уже рассказал коллегам, что ни о какой эмиграции не думает. По его словам, пусть лучше эмигрируют те, кто затеял это уголовное преследование.

      Согласно украинским законам, Коцабе грозит от 5 до 15 лет тюрьмы.

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