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  • 07.06, 22:15

    В Мадриде мужчинам запретили раздвигать ноги в общественном транспорте

    5 комментариев
    В Мадриде мужчинам запретили раздвигать ноги в общественном транспорте

    В Мадриде мужчинам запретили раздвигать ноги в общественном транспорте

    В Мадриде мужчинам запретили раздвигать ноги в общественном транспорте
  • Фото: @MADRID /twitter.com

    • Власти Мадрида запретили мужчинам сидеть в общественном транспорте с широко расставленными ногами.

    Как пишет издание The Local, Мадридская муниципальная транспортная компания выпустила специальные знаки, уведомляющие пассажиров метро, автобусов и поездов о запрете. На информационных табличках изображен человек, который раздвинул ноги так широко, что занял соседнее сиденье.

    В распостраненном компанией заявлении говорится, что новая информационная иконка напоминает о гражданской ответственности и уважении персонального пространств каждого пассажира.

    Решение о запрете было принято после многочисленных многолетних жалоб со стороны женщин. Представительницы прекрасного пола жаловались, что мужская манера сидеть, широко раздвинув ноги, крадет личное пространство у окружающих. По их словам, рядом с такими мужчинами невозможно занять свободное место, а в автобусах — пройти к выходу в час пик.

    Добавим, что в США мужчин, сидящих в вагонах метро с широко раздвинутыми ногами, уже давно привлекают к ответственности. Дело доходило до арестов. Появился даже специальный термин — manspreading. По-русски что-то вроде «мужчина-раскоряка».

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