Фестиваль «Мариинский» готовится покорить Дальний Восток

Маэстро Валерий Гергиев рассказал, какой культурный десант высадится в Приморье и Хабаровском крае.

II Международный дальневосточный фестиваль «Мариинский» в этом году станет еще масштабнее и насыщеннее, чем вызвавший фурор первый в 2016-м. Сегодня в Петербурге об этом рассказал худрук Валерий Гергиев.



Выступать для жителей Владивостока, Уссурийска, Южно-Сахалинска, а также Харбина, Южной Кореи и Японии будут самые востребованные звезды и уже получившие мировую известность молодые танцоры и музыканты. За 30 дней они дадут 40 спектаклей и концертов на семи площадках, ключевой из которых станет собственная сцена Мариинского театра во Владивостоке — «Приморская».



По словам Валерия Гергиева, после прошлогоднего успеха на Дальнем Востоке приезда прославленной труппы и приглашенных звезд ждут десятки тысяч человек. Впрочем, и сами артисты до сих пор под впечатлением от оказанного в 2016-м приема. Особенно после выступления на борту крейсера Тихоокеанского флота «Варяг».



Впрочем, и артисты Приморской сцены Мариинского театра не останутся в долгу перед Петербургом за долгое отсутствие на домашних подмостках прославленных коллег. Балетная труппа из Владивостока в августе представит в городе на Неве серию постановок, приуроченных к 135-летию Игоря Стравинского.