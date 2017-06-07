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  • 07.06, 20:44
    Медведев пообещал выделить на российское самолетостроение 41 млрд рублей. Медведев, Ульяновск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Медведев пообещал выделить на российское самолетостроение 41 млрд рублей

    3 комментария

    Медведев пообещал выделить на российское самолетостроение 41 млрд рублей

    Медведев пообещал выделить на российское самолетостроение 41 млрд рублей

      Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил ульяновский завод «Аэрокомпозит», где посмотрел, как делают крылья и другие компоненты для нового российского самолета МС-21.

      Премьер прибыл в Ульяновск, где посетил заводы «Авиастар-СП» и «Аэрокомпозит».

      Кроме того, Медведев провел совещание. Он заявил, что на поддержку отечественного самолетостроения в этом году выделят 41 млрд рублей. Также премьер отметил, что компании с госучастием при закупке техники теперь должны отдавать приоритет российским самолетам, за исключением деловой авиации.

      При этом Медведев уточнил, что отечественные лайнеры должны выигрывать у зарубежных без административного давления.

      Добавим, что самолет Ту-214, который доставил в Ульяновск журналистов и участников этого совещания, пришлось задержать в Москве из-за технической неисправности.

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