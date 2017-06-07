Медведев пообещал выделить на российское самолетостроение 41 млрд рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил ульяновский завод «Аэрокомпозит», где посмотрел, как делают крылья и другие компоненты для нового российского самолета МС-21.
Премьер прибыл в Ульяновск, где посетил заводы «Авиастар-СП» и «Аэрокомпозит».
Кроме того, Медведев провел совещание. Он заявил, что на поддержку отечественного самолетостроения в этом году выделят 41 млрд рублей. Также премьер отметил, что компании с госучастием при закупке техники теперь должны отдавать приоритет российским самолетам, за исключением деловой авиации.
При этом Медведев уточнил, что отечественные лайнеры должны выигрывать у зарубежных без административного давления.
Добавим, что самолет Ту-214, который доставил в Ульяновск журналистов и участников этого совещания, пришлось задержать в Москве из-за технической неисправности.
Кроме того, Медведев провел совещание. Он заявил, что на поддержку отечественного самолетостроения в этом году выделят 41 млрд рублей. Также премьер отметил, что компании с госучастием при закупке техники теперь должны отдавать приоритет российским самолетам, за исключением деловой авиации.
При этом Медведев уточнил, что отечественные лайнеры должны выигрывать у зарубежных без административного давления.
Добавим, что самолет Ту-214, который доставил в Ульяновск журналистов и участников этого совещания, пришлось задержать в Москве из-за технической неисправности.
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