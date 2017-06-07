«ВИМ-авиа» обещает разобраться с задержками рейсов в ближайшие две недели

Сразу три ведомства — Минтранс, Ростуризм и Росавиация — сегодня объясняли ситуацию вокруг авиакомпании «ВИМ-авиа» , которая резко сократила чартерные рейсы до 15 июня.

Сама компания объясняла, что вынуждена пойти на это, чтобы минимизировать веерные задержки рейсов. Возникли они, как следует из заявления «ВИМ-авиа», из-за того, что три ее самолета поздно вернулись с планового обслуживания.



Сколько всего чартеров компания собирается отменить до 15 июня — пока неизвестно.



Сегодня глава Ростуризма Олег Сафонов сообщил, что, по подсчетам туроператоров, турпутевки с перелетами «ВИМ-авиа» есть у 200 тысяч россиян.



Глава Росавиации Александр Нерадько сказал, что завтра в его ведомстве пройдет совещание с несколькими чартерными компаниями. Их предупредят, что, если будут массовые задержки рейсов, Росавиации придется объявить об этом пассажирам и начать отмену нерегулярных рейсов.



Министр транспорта Максим Соколов в свою очередь заявил, что, по оценкам самой «ВИМ-авиа», ситуация с ее рейсами должна нормализоваться в ближайшие две недели.