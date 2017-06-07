Петербургские хирурги провели уникальную мини-инвазивную операцию

Современная операция прошла в Мариинской больнице. За мини-инвазивной технологией — будущее хирургии.

В Мариинской больнице журналистам показали, как применяются на практике новейшие медицинские технологии на примере стентирования желчно-выводящих путей. Это сложная процедура по установке специального каркаса из никель-титанового сплава внутрь протока поджелудочной железы.



Раньше такое вмешательство проводили открытым способом. Операция занимала нескольких часов. Сейчас мини-инвазивные технологии позволяют сократить и время на операцию, и риски для пациента. И после такой щадящей процедуры больных даже с тяжелыми онкологическими диагнозами сразу перевозят в диспансер, чтобы продолжить длительное комбинированное лечение.



Мариинская больница одна из первых в стране стала применять мини-инвазивные технологии. С их помощью выполняют уже почти 80 процентов всех операций. Это более полутора тысяч вмешательств в год. Правда, в среднем по России пока только каждую десятую операцию проводят таким способом.